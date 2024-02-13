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СБУ объявила подозрение боевикам, среди которых командир российских танкистов

13 февраля 2024 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ объявила подозрение боевикам, среди которых командир российских танкистов
Командир российского танка Т-90М. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В СБУ объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области. Основным фигурантом выступает командир подразделения танкового батальона ВС РФ, чьи подчиненные обстреливали из танков позиции украинских войск под Крынками.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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СБУ объявила подозрение семи российским солдатам

По данным силовиков, оккупант-крымчанин в июне прошлого года поступил в 144-ю отдельную мотострелковую бригаду российской армии. Еще один боец — оператор-наводчик бронетранспортера 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Его перебросили на левобережье Херсонской области для штурма позиций ВСУ после подготовки вблизи временно оккупированного Энергодара Донецкой области.

Другие пятеро, по данным следствия — боевики "ДНР", которые воевали против украинских защитников в течение 2017-2019 гг. После 24 февраля 2022 года они были переведены в 1-ю, 4-ю и 5-ю отдельные мотострелковые бригады, а также 115-го стрелкового полка Южного военного округа ВС РФ. Участвовали в боях на Донецкой и Харьковской областях.

Силовики объявили им подозрение в госизмене в условиях военного положения и коллаборационной деятельности, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ заочно сообщила о подозрении заместителю крымского гауляйтера Сергея Аксенова Роману Хитущенко, отвечающему за серийное производство дронов для российской армии на временно захваченном полуострове.

Добавим, силовики установили личности еще пятерых российских солдат 423-го мотострелкового полка четвертой дивизии первой танковой армии Западного военного округа ВС РФ, которые пытали мирных жителей во время захвата Сумской области.

СБУ
ДНР
российские войска
Украина
Криминал
танкист

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