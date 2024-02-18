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ВСУ уничтожили еще один российский самолет — что известно

18 февраля 2024 08:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили еще один российский самолет — что известно
Истребитель Су-34. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинским Силам противовоздушной обороны в воскресенье, 18 февраля, удалось уничтожить еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.

Об этом сообщат Воздушные силы в Telegram.

ВСУ сбили самолет Су-34 18 февраля

"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет — истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", — говорится в сообщении.

Также ночью россияне атаковали Украину шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, тремя крылатыми ракетами Х-22, управляемой авиационной ракетой Х-59 и запустили 14 ударных беспилотников "Shahed".

Силы ПВО сбили 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", — уточнили в Воздушных силах.

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Уничтоженые цели. Фото: Воздушные Силы
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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

А ночью россияне нанесли удар по Полтавскому району. Из-за этого на объекте инфраструктуры начался пожар.

Также захватчики обстреляли Краматорск и Славянск на Донетчине. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба рассказал о последствиях удара.

Впоследствии стало известно, что в Краматорске возросло количество жертв российского удара.

ВСУ
ПВО
ракеты
война в Украине

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