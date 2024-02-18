ВСУ ликвидировали еще одного российского офицера

Заместитель командира 18-й армии Магомедали Магомеджанов. Фото: t.me/op_rd7/3702

Украинские военные ликвидировали еще одного российского офицера. В госпитале Севастополя от полученных ранений на фронте умер заместитель командира 18-й армии Магомедали Магомеджанов.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 18 февраля.

Ликвидация российского офицера

Магомеджанов возглавлял 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного Флота и происходил из дагестанского села.

"В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов", — сообщают российские СМИ.

На войне он исполнял обязанности заместителя командующего 18-й армией России.

Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Ранее бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было утоплено после ряда прямых попаданий.