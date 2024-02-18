ВСУ ликвидировали еще одного российского офицера
Украинские военные ликвидировали еще одного российского офицера. В госпитале Севастополя от полученных ранений на фронте умер заместитель командира 18-й армии Магомедали Магомеджанов.
Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 18 февраля.
Ликвидация российского офицера
Магомеджанов возглавлял 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного Флота и происходил из дагестанского села.
"В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов", — сообщают российские СМИ.
На войне он исполнял обязанности заместителя командующего 18-й армией России.
Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.
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