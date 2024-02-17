ВСУ уничтожили три российских самолета 17 февраля

Вражеский самолет Су-35. Иллюстративное фото: military-informant.com

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в субботу, 17 февраля, уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Уничтожение истребителей РФ Воздушными Силами Украины

По данным Олещука, утром 17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по трем российским истребителям. Среди них:

два истребителя-бомбардировщика Су-34;

один истребитель Су-35.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!" — говорится в сообщении.

Инфографика Воздушных Сил

Скриншот поста Олещука

Напомним, Воздушные Силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Добавим, российские журналисты выяснили имя командира сбитого самолета А-50 над Азовским морем в январе. Как стало известно, командиром воздушного судна дальней разведки был Вячеслав Левченко.