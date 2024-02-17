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Воздушные Силы ВСУ ликвидировали три российских самолета

17 февраля 2024 13:06
обновлено: 13:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ уничтожили три российских самолета 17 февраля
Вражеский самолет Су-35. Иллюстративное фото: military-informant.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в субботу, 17 февраля, уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Уничтожение истребителей РФ Воздушными Силами Украины

По данным Олещука, утром 17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли сокрушительный удар по трем российским истребителям. Среди них:

  • два истребителя-бомбардировщика Су-34;
  • один истребитель Су-35.

"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!" — говорится в сообщении.

Инфографика Воздушных Сил
Инфографика Воздушных Сил
Скриншот сообщения Олещука
Скриншот поста Олещука

Напомним, Воздушные Силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Добавим, российские журналисты выяснили имя командира сбитого самолета А-50 над Азовским морем в январе. Как стало известно, командиром воздушного судна дальней разведки был Вячеслав Левченко.

война
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самолет
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Россия
атака
Воздушные Силы ВСУ

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