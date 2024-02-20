Мобилизация в Украине, действия ТЦК и ВЛК: интервью Симороза

Олег Симороз. Фото: Галина Остаповец

Какой должна быть мобилизация в Украине и почему нынешние действия ТЦК и ВЛК портят репутацию ВСУ — в интервью Новини.LIVE рассказал доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

В первой части интервью читайте, зачем Владимир Зеленский сменил Валерия Залужного и почему россияне наступают по всей линии фронта.

Авдеевское направление — одно из самых сложных сегодня.

— Да, там наиболее активные наступательные действия врага. Если мы говорим о тактической истории, то для них важно выдавить украинские силы из-под Донецка. Нам же важно удержать это направление, потому что для нас это одно из средств держать Донецк под поражением артиллерии.

Туда же поставляются боеприпасы, горюче-смазочные материалы, там часто находится командование незаконных бандформирований "ЛДНР" и регулярных российских войск. Поэтому держать город под огневым поражением очень важно.

Авдеевка. Фото: Генштаб

Россияне же пытаются избавиться от этого, а из Бахмутского развить наступление на Часов Яр, чтобы в дальнейшем иметь перспективу выхода на Славянск и Краматорск. А это очень важные города со стратегической и логистической точки зрения. Терять их ни в коем случае нельзя. Иначе это будет очень плохая история для всего Донбасса.

К сожалению, есть у нас потери, есть продвижение врага в некоторых местах. Есть реальная угроза окружения, есть угроза отрезания путей и в принципе враг пытается отрезать пути от сил обороны на Авдеевском направлении.

Вот часто задаваемые вопросы, может, нашим войскам лучше отойти? Ну если так отходить постоянно, то можем отовсюду отойти. Поверьте, как пехотинец вам это скажу, что большего желания сидеть под обстрелами нет ни у кого. Но так и до Киева можно отойти.

Донбасс. Фото: Google.con

Поэтому как бы тяжело ни было, но фронт надо держать и сражаться за каждый клочок земли. Потому что позади дом, и это мотивация для ребят держаться и вгрызаться.

По Авдеевке работает еще политический момент. До выборов в марте Путину важно показать себя Наполеоном, поэтому всему высшему командованию РФ предъявлены четкие требования. Неудачи быть не может. Они должны показать, что они армия наступления, чтобы Путин мог отчитываться, что его СВО идет по плану.

Буданов говорил, что российское наступление окончится весной, а затем начнутся наши действия. Каким видите этот год?

— Вообще я не комментирую действия военного руководства, но я больше не воспринимаю слова Буданова. Это была его ответственность рассказывать гражданскому населению о лете в Крыму, чтобы люди уже паковали чемоданы. Я считаю, это было сделано очень безответственно. Знаю, какие были последствия, как мы потом все это разгребали, пытаясь объяснить, что не все пропало, гражданскому населению.

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Этот год будет богатым событиями — выборы в России, в США. Там будут непростые выборы, интересные. И Байден, и Трамп шансы с точки зрения сегодняшнего дня — 50 на 50.

Относительно Байдена — его политика нам понятна и то количество оружия, которое он готов нам давать. Есть перспектива получить дальнобойные ракеты, увеличить количество танкового вооружения, усиление ПВО.

А вот Трамп — негатив для украинского государства. Это люди, которые любят деньги, что очень активно использует российская сторона. Мы видели интервью Путина американскому пропагандистскому журналисту, а ведь он не просто пропагандист. Это человек из команды Дональда Трампа.

И потенциальный кандидат на должность вице-президента.

— Карлсон — человек из команды Трампа. Он сделал очень важную функцию. Ибо для кого было это интервью? Не для российской аудитории, не для украинской и не для европейской. Это интервью было для американской аудитории. Трамп исповедует пророссийскую позицию, заигрывает с террористом Путиным, и это недопустимо.

Такер Карлсон и Владимир Путин. Скриншот видео YouTube

Вот Карлсон приехал показать, кто такой Путин, что не все так страшно и не так однозначно, что вообще было основание начать войну в Украине. Он пытается легализовать пророссийскую позицию. И это очень серьезные вызовы для нашего государства.

Хотя мы посмеялись над этим, над его высказываниями. Например, что поляки спровоцировали Гитлера на Вторую мировую войну, что Украину придумал Ленин. Но реагировать мы должны по-другому, потому что все это могло сработать на американцев с неустойчивой позицией по отношению к Украине и Трампу. Это интервью работает на них.

И здесь действительно было бы важно отреагировать на эту историю и, возможно, предоставить Зеленскому определенные комментарии на американскую аудиторию. Но я не уверен, что ему это удастся. Зеленскому сложно отвечать на неудобные вопросы.

Еще одна сложная тема для Украины — это мобилизация. Очень чувствительная, болезненная, неприятная, неудобная. Ибо война у нас ассоциируется исключительно со смертями, потерями и неправомерными действиями работников ТЦК.

— Мобилизация — история, к сожалению, нужная. В ней действительно ничего хорошего нет, как и в войне. Хотел ли я в 25 лет идти добровольцем на войну, будучи киевлянином? Нет, не хотел. Но так сложились условия. Я не хотел жить с оккупантами в оккупированном городе.

ВСУ. Фото: Генштаб

Но нам нужны перемены в подходах. Люди действительно боятся мобилизации, работники ТЦК у нас действительно работают в основном неправильно, неправомерно и позорят то, за что мы боремся. Они работают не на репутацию войска.

Глубоко анализировал законопроект о мобилизации. Так вот там до сих пор нет ни слова о дополнительной награде и возвращении военным многострадальных 30 тысяч. Нашли у кого забирать!

Эту сумму надо вернуть тем, кто находится в пунктах постоянной дислокации и не выполняет боевых задач. А тем, кто больше года пробыл непосредственно в зоне боевых действий, сумму в 30 тысяч надо удвоить. Это история о мотивации и социальных гарантиях, но ее нет.

Также следует дать право людям с УБД растаможивать машины с нулевым процентом. Это тоже история о мотивации и социальных гарантиях. Этого в законопроекте я не увидел.

Дальше — история про увольнение из Вооруженных сил Украины после 36 месяцев службы. Право увольнения должно быть по решению Ставки верховного командующего. Это уже хоть что-то. Второе, а отличается ли служба, при всем моем уважении, для тыла и для стрелка стрелковой роты на нуле? Отличается. И было бы справедливо выписать, что день службы в боевых действиях должен считаться как за два. Этого нет.

Полиция. Фото: Полиция Киева

Очень большая спекуляция по теме полиции. Есть слайд Минобороны о том, что служить будут все, все равны и тд. Красиво сказано, но открываем законопроект и переводим на человеческий язык. Никакая полиция служить не будет и никого из полицейских мобилизовать тоже не будут.

По законопроекту, за всей полицией остается бронь и по общим правилам бронь распространяется и на 50% полицейских госслужбы. Думаю, кто же такие полицейские госслужбы? Следователь не госслужащий, как и патрульный, оперуполномоченный, водитель, работник опергруппы, криминалист.

Открываю закон и вижу, что примерно на 100 тысяч полицейских около 4 тысяч являются госслужащими. Это делопроизводители, работники архивов. Извините, но подавляющее большинство там — женщины.

То есть из 100 тысяч, из них 4 тысячи будут госслужащие, из них еще у половины будет бронь. Это обычная манипуляция, никто из полицейских не пойдет служить, и за ними полностью остается закрепленная бронь.

А как вам действия ТЦК и ВЛК?

— ТЦК — органы комплектования, то есть военкоматы, есть история об электронных кабинетах, об электронных поездках. Я это окрестил это как цифровизация старой коррумпированной системы. Кто будет присылать повестку? Те же люди, вороватые военкомы. Да, они не все такие, но мы видим работу большинства и их состояния за рубежом. Какие-то князьки-олигархи.

Сто раз уже объясняли и поднимали тему ВЛК. Она коррумпирована, там бюрократия, неадекватные люди, неадекватное отношение к раненым военным. Мы все это проходили, и ситуация не изменилась. Еще хуже отношение к людям, которых пытаются мобилизовать.

Работники ТЦК. Фото: Google.com

История с переменами? Не вижу. Будут ли реформировать эти органы? Не вижу такого, а о чем мы тогда? Не обратили внимания на раздражители — ТЦК, ВЛК — это все коррупция и закрытость данных органов. Народ к этим людям относится как в 37 году, когда энкаведешники забирали людей на черных автомобилях и увозили неизвестно куда с закрытыми глазами. Также в ТЦК на входе забирают телефоны, ничего нельзя фиксировать, спросить, заходишь с разрешения уполномоченного лица… Все это неправильная история.

Следует возвращать доверие к этим органам у людей и создавать центр предоставления админуслуг в этой сфере. Ибо ничего тайного там нет, абсолютно.

В рамках персональных данных — их неразглашения будет достаточно. Там нет никакой военной тайны до момента отправки призывников на обучение. Почему у нас до сих пор советщина и эти старые вороватые полковники? Я на это уже смотреть не могу. Что у нас меняет этот законопроект? Ничего.

Полковнику могут разрешить отправлять повесточку прямо с рабочего места в кабинете из айфончика. Поэтому скептически отношусь к этому законопроекту, но в то же время подчеркиваю, что мобилизация нужна.

Это вынужденный шаг, и я как военный говорю, что он нужен. Но не такими методами, как сейчас. Я хочу, чтобы моим побратимам подставляли плечо. Вот меня побратимы вытащили из подорванного автомобиля, наложили турникеты, еще 20 километров эвакуировали, и на всех этапах меня спасали лучшие люди.

Я не думаю, что человек, брошенный в бус, который еще до учебы ненавидит этих людей и уже начинает ненавидеть даже Украину, за которую должен воевать. Не думаю, чтобы он, например, помог бы мне.

То есть я о мотивации. Да и ребята не готовы… Да, 2 года на некоторых позициях, числом наших побратимов, нашим здоровьем мы держим эти места. Трудно, ребята заслужили ротацию. Но никто с места не уйдет, никто не отдаст позицию непонятно кому. Непонятным людям, которые за пару дней оставят то, за что мы воевали годами.

Поэтому этот законопроект не подходит ни военнослужащим, ни гражданским. Подходы должны быть другими, а вот власти хотят выполнить его как план.