В Украине раздается воздушная тревога — куда движутся иранские "шахеды"
В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о запуске иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и тактической авиации ВКС РФ.
Об этом сообщают ВВС Украины.
В Украине раздается воздушная тревога
Как сообщается, дроны зафиксированы на западе Кировоградской области. Они летят по западному/северо-западному курсу. Угроза от "шахедов" объявлена в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. В Донецкой области фиксируют активность тактической российской авиации.
В то же время другие дроны заметили в Черкасской области. Они следовали на север.
Вместе с тем воздушная тревога объявлена и в Киевской области.
По состоянию на 23:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, что сегодня вечером, 7 февраля, воздушная тревога звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. Добавим, что сегодня баллистическая угроза была для Одесской и Николаевской областей.
Читайте Новини.LIVE!