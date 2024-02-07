В Украине раздается воздушная тревога — куда движутся иранские "шахеды"

Рендер полета дрона Shahed-136. Фото иллюстративное: Pacific Press

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о запуске иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и тактической авиации ВКС РФ.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Как сообщается, дроны зафиксированы на западе Кировоградской области. Они летят по западному/северо-западному курсу. Угроза от "шахедов" объявлена в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. В Донецкой области фиксируют активность тактической российской авиации.

Источник: Telegram

В то же время другие дроны заметили в Черкасской области. Они следовали на север.

Источник: Telegram

Вместе с тем воздушная тревога объявлена и в Киевской области.

Источник: Telegram

По состоянию на 23:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня вечером, 7 февраля, воздушная тревога звучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. Добавим, что сегодня баллистическая угроза была для Одесской и Николаевской областей.