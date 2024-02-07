Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу ввечері, 7 лютого, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Наразі існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти запустили ракету у напрямку Миргорода.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. До того ж внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Під ворожим ударом опинився також Миколаїв. Внаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.

Також ми писали, що через російську атаку частина споживачів Києва, Харкова та Миколаєва залишаються без світла. Електроенергія відсутня близько у 20 тисяч абонентів.