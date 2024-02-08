В Кривом Роге слышны взрывы — россияне запустили ракету Х-59
В Кривом Роге в четверг, 8 февраля, сообщают о взрывах. Пока известно, что россияне применили ракету Х-59. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Ракета в сторону Кривого Рога
Российские военные выпустили по Кривому Рогу ракету Х-59. В городе были слышны взрывы. жителей призывали оставаться в укрытиях.
В городе продолжает действовать воздушная тревога. Кроме того, сохраняется угроза ракетной опасности.
Напомним, что взрывы прогремели в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.
Также мы писали, что взрывы прогремели в Винницкой области. Однако впоследствии воздушную тревогу отменили.
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