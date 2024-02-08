В Кривом Роге слышны взрывы — россияне запустили ракету Х-59

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Волынские новости

В Кривом Роге в четверг, 8 февраля, сообщают о взрывах. Пока известно, что россияне применили ракету Х-59. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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Сообщения о ракете в направлении Кривого Рога. Фото: скриншот

Ракета в сторону Кривого Рога

Российские военные выпустили по Кривому Рогу ракету Х-59. В городе были слышны взрывы. жителей призывали оставаться в укрытиях.

В городе продолжает действовать воздушная тревога. Кроме того, сохраняется угроза ракетной опасности.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что взрывы прогремели в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что взрывы прогремели в Винницкой области. Однако впоследствии воздушную тревогу отменили.