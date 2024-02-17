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Укроборонпром будет сотрудничать с мощным немецким производителем оружия

17 февраля 2024 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Укроборонпром будет сотрудничать с мощным немецким производителем оружия
Подписание меморандума между Укроборонпромом и германской компанией. Фото: прессслужба Укроборонпрома
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" будет сотрудничать с ведущей германской компанией Dynamit Nobel Defence. Как известно, эта компания занимается производством вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Что известно о соглашении между украинской компанией и немецким производителем оружия

Такой меморандум о сотрудничестве был подписан в субботу, 17 февраля.

"Наше партнерство важно для усиления оборонных мощностей, важно для Победы Украины и построения Арсенала свободного мира", — подчеркнул Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

сотрудничество между Украиной и Германией
Подписание меморандума между Укроборонпромом и германской компанией. Фото: прессслужба Укроборонпрома

В пресс-службе добавили, что Dynamit Nobel Defence GmbH — это немецкий производитель оружия, а именно дочернее предприятие израильской компании "Rafael", основанное в 1865 году Альфредом Нобелем.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС перейти к более масштабному производству оружия. Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы успешно сдерживать армию РФ.

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов попросил у Канады неуправляемые авиаракеты CRV7. Он объяснил, что эти ракеты помогут Украине в войне против России.

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