В ВМС рассказали, что произошло с экипажем корабля "Цезарь Куников"

Российский десантный корабль "Цезарь Куников". Фото: wikipedia

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 14 февраля, атаковали российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Большая часть экипажа судна, вероятно, погибла.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Ми-Україна".

Уничтожение корабля Цезарь Куников

По его словам, скорее всего, экипаж был в полном объеме присутствовал на борту корабля.

"Учитывая погодные условия, время суток, конечно, высока вероятность, что довольно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии — трудно сказать", — сказал Плетенчук.

Напомним, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, судно перевозило груз в Севастополь. На переходе корабль атаковали пять дронов украинского производства Magura. Предварительно было известно, что на корабле находились 90 членов экипажа.

В Госдепе США заявили, что удары Украины по российскому флоту в Черном море значительно ограничили возможности России. Она уже лишилась 20% кораблей своего Черноморского флота.

Также мы писали, что на уничтожение корабля "Цезарь Куников" украинцы отреагировали обилием мемов.