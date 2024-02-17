Взрыв в Днепре 17 февраля — что известно

В Днепре раздался взрыв
17 февраля 2024 21:24
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
В Днепре в субботу, 17 февраля, раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно о взрыве в Днепре 17 февраля
"В Днепре был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили "шахеды" в направлении Юрьевского и Синельниковского районов Днепропетровской области.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв.
Также мы писали, что армия РФ в этот день атаковала Херсон. Из-за обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.
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