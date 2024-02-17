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В Днепре раздался взрыв

17 февраля 2024 21:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрыв в Днепре 17 февраля — что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепре в субботу, 17 февраля, раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно о взрыве в Днепре 17 февраля

"В Днепре был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram "Днепр Оперативный"

По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили "шахеды" в направлении Юрьевского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской.
угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв.

Также мы писали, что армия РФ в этот день атаковала Херсон. Из-за обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

ВСУ
взрыв
Днепр
обстрелы
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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