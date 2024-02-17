Взрыв в Днепре 17 февраля — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Днепре в субботу, 17 февраля, раздался взрыв. По словам местных жителей, в городе было очень громко.

Об этом сообщают местные СМИ.

Что известно о взрыве в Днепре 17 февраля

"В Днепре был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Днепр Оперативный"

По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили "шахеды" в направлении Юрьевского и Синельниковского районов Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской.

Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв.

Также мы писали, что армия РФ в этот день атаковала Херсон. Из-за обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.