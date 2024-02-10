Взрыв под Ижевском, причины, ракеты, которые, производят на заводе

Взрыв на Воткинском машиностроительном заводе. Фото: соцсети

В последние месяцы на территории России все чаще происходят взрывы на стратегически важных для функционирования российской военной экономики предприятиях. Что является причиной, причастны ли к этим взрывам украинские спецслужбы — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Взрыв на предприятии ядерной триады

Полномасштабная российско-украинская война ближе к завершению второго ее года обернулась для Российской Федерации неожиданными последствиями. Этими последствиями стали взрывы на различных объектах — прежде всего предприятиях, причастных к военно-промышленному комплексу, и объектах нефтеперерабатывающей отрасли.

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Одним из самых ярких и территориально отдаленных от Украины стал взрыв на Воткинском машиностроительном заводе. Особенностью этой истории стало то, что на этом предприятии изготавливают ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М" — те, которые являются частью ядерной триады Российской Федерации, те самые, возможным использованием которых Кремль шантажирует весь цивилизованный мир. Но не только это.

Кроме того, Воткинский машиностроительный завод расположен на расстоянии более 1300 километров от Украины (и это по прямой) — то есть один из самых отдаленных от нашего государства объектов, во взрыве на котором неофициально обвинили украинские спецслужбы. При этом официально российские власти заявляют, что взрыв на Воткинском заводе — это даже не взрыв, а особенности технологического процесса проверки ракетных двигателей. Что же произошло в Республике Удмуртия, причастна ли к этому Украина и насколько подобные истории выгодны нам и Западу?

Санкции, которые "не работают"

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, выразил уверенность, что официальная версия является, мягко говоря, некорректной – а произошедшее на Воткинском машиностроительном, судя по имеющейся информации, является, по меньшей мере, технологической катастрофой.

Которая, возможно, и не связана с Украиной. Потому что у России сейчас хватает собственных проблем, которые оборачиваются подобными инцидентами. Скажем, самопроизвольное падение ракет с самолетов на территорию Российской Федерации. Российский военно-промышленный комплекс, что бы ни говорил местный диктатор Владимир Путин, серьезно пострадал от западных санкций — так что износ оборудования и невозможность полноценно заменить его логически трансформируется в те или иные инциденты.

Именно поэтому в Кремле эти инциденты прикрывают заявлениями о технологическом процессе, чтобы показать, что ситуация в стране у них под контролем. Или, впадая в другую крайность, намекают на причастность украинских спецслужб — что действительно больше вредит самому диктатору и его режиму, чем идет на пользу.

В чем состоит главное поражение России

Как уже было сказано, от Украины до Воткинска, где расположен завод, на котором произошел взрыв, более 1300 километров. Версия об "украинском следе" (а, как отметил Снегирев, на неофициальном, соцсетево-мессенджерном уровне, преобладает именно этот вариант) будет таким образом означать, что Кремль, ФСБ, вооруженные силы РФ не способны защитить свою территорию от вражеских атак и диверсий.

К тому же Воткинский машиностроительный завод — это непростое предприятие. И дело не только в том, что на нем во время полномасштабной войны начали производить баллистические ракеты "Искандер". В Воткинске производят часть ядерной триады РФ, стратегические комплексы "Тополь-М".

А это в свою очередь значит, что Россия не может защитить даже ключевые для собственного выживания предприятия. Или довела их до такого состояния, что взрывы на них происходят даже без участия диверсантов или беспилотников.

В любом случае, отметил Дмитрий Снегирев, взрыв на Воткинском машиностроительном является очень серьезным имиджевым поражением Российской Федерации. Особенно на фоне того, что в Кремле специально отобранные для этого люди, вроде экс-президента Дмитрия Медведева, снова начали пугать Запад возможностью ядерной войны.

Взрыв на предприятии, которое как раз и должно обеспечить Кремль возможностью ядерного удара — мгновенно вызывает кучу вопросов. Насколько же мощна ядерная триада России, в насколько качественном или по крайней мере рабочем состоянии российское ядерное оружие — официального ответа на эти вопросы никто, конечно, не даст, но неофициально позиции РФ серьезно пошатнулись.

Это еще не конец для Кремля

И самое главное — подобные инциденты на территории страны-агрессора будут только увеличиваться. И здесь уже следует говорить и об украинском следе, потому что в последние недели командование ВСУ совершенно очевидно переключило свое внимание на удары по таким стратегически важным отраслям в РФ, как нефтегазовая промышленность. Хотя, отметил Снегирев, даже в таком случае, который произошел на территории Удмуртии, не стоит развеивать подозрения россиян в "украинских диверсантах".

Это, во-первых, увеличивает субъектность Украины в нынешней войне. Во-вторых, дезориентирует российское общество, все меньше верящее в силу и мощь собственной армии, в способность Путина их защитить от украинских диверсантов и беспилотников.

Ну, и нельзя исключать фактор санкций, фактор износа того оборудования, которое остается на российских заводах. Этот фактор по понятным причинам будет только усиливаться. Поэтому российскую военную экономику по разным причинам ожидает один и тот же итог — постепенная деградация с окончательным крахом. И остановить этот процесс может только отказ от войны и территориальных претензий к Украине — потому что таким образом Кремль может остановить как санкции Запада, так и удары Украины.