Самоубийство Мурза, причины, польза для Украины

Российский имперец и Z-военкор Андрей Морозов. Фото: росСМИ

Захват Авдеевки обернулся для россиян столь большими потерями, что россияне не сумели скрыть их размеры. А еще следствием Авдеевской операции стало самоубийство известного российского военкора. Почему эта история позитивна для Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что произошло с Мурзом

Российское информационное пространство после фактического завершения штурма Авдеевки испытало неожиданный стресс, связанный именно с последствиями этой операции оккупационного контингента. Речь идет о количестве потерь российской армии во время Авдеевской операции.

Известный российский оккупант Андрей Морозов (известный также как военкор и Z-блогер "Мурз") на своем Telegram-канале обнародовал данные потерь оккупационных войск во время Авдеевской операции. Он заявил, что за все время штурма этого украинского города, начиная с октября 2023 года, российские захватчики потеряли убитыми ("безвозвратные потери") более 16 тысяч военнослужащих.

Эта информация разлетелась в украинских СМИ и логически дошла до ведущих кремлевских пропагандистов. Которые были взбешены и жестко раскритиковали своего собрата, заявив, что при Сталине его бы уже поставили к стенке. Давление, оказанное Морозовым ведущими медиаобслуживания Кремля, обернулось неожиданным финалом — Z-блогер написал прощальное письмо на своем канале и застрелился.

Почему эта история является серьезным плюсом для Украины

Во-первых, причина в биографии самого Морозова. Как известно, этот персонаж был идейным российским имперцем — так что на захватническую войну против Украины он пошел еще в 2014 году, и не для того, чтобы обогатиться, как это сделали тогда многие. Все эти десять лет Мурз работал на оккупированном Донбассе в оккупационных структурах, занимался поставкой в российские войска, которые стояли в "ДНР", всех необходимых вещей — начиная с экипировки и заканчивая оружием.

В России волонтерство по вполне логичным причинам (запуганность общества, нежелание проявлять любую инициативу снизу и фактический запрет на эту инициативу сверху) развито значительно слабее, чем в Украине. Мурз был одним из тех, кто действительно работал на российскую армию. И именно этим он был опасен. Потому что для нас лучше, когда выделяемые российским государством или собираемые тамошним обществом деньги, просто разворовываются.

Морозов был одним из тех, на ком держался оккупационный контингент. Его самоубийство (если это было самоубийство, о чем мы поговорим ниже) станет серьезным ударом по войскам, воюющим на оккупированной части Донбасса. Поэтому здесь можно только поблагодарить известную кремлевскую медиапропагандистку Юлию Витязеву, которая приняла активное участие в травле своего, по сути, коллеги в войне против Украины.

Кроме того, история Мурза станет уроком для других российских идейных имперцев, а также для украинских предателей типа Татьяны Монтян (которая сотрудничала с Морозовым). В России им четко дали понять — правда о войне Кремлю не нужна, даже если говорить об Авдеевской операции, она даже вредна для путинского режима. Потому что в РФ и так растет количество тех, кто уже не поддерживает "специальную военную операцию", а после обнародования информации об огромных потерях сторонников войны станет еще меньше.

Да и пропагандисты, которые с экранов телевизоров и мониторов компьютеров регулярно сообщают нужную Кремлю "информацию" о том, что "потери минимальны", после подобных заявлений начнут терять аудиторию. Потому что после появления альтернативных — и более реалистичных, надо признать, потому что сами потери не скрыть — источников информации россияне будут склонны доверять именно им, а не Соловьеву, Скабеевой или Витязевой.

А было ли это самоубийство?

Еще одним интересным моментом в истории с самоубийством Морозова является вопрос — а действительно ли он покончил с собой. Ибо все-таки человек, еще в относительно мирные времена мечтавший о войне, живший в этой войне десять лет, вряд ли может быть столь тонкой душевной организации, чтобы не выдержать критики со стороны даже популярных пропагандистов.

Хотя, конечно, Мурза мог подтолкнуть к такому шагу крах его идеалов — оказалось, что, кроме таких сумасшедших идейных российских имперцев, как он или Гиркин (жена которого как раз и поддержала погибшего), настоящая война против Украины никому не интересна, она ненужная и даже вредна. Кремлю нужна красивая медийная картинка, а подобные Z-блогеры, знающие правду, им только мешают.

Так что не исключено, что этого военкора просто убрали по приказу сверху. После убийства Навального сомнений в том, что путинский тоталитарный режим готов убивать всех, кто так или иначе станет на пути — не осталось. И всем идейным российским шовинистам, начиная с Игоря Стрелкова, над этим стоит задуматься. Они были полезны для Путина только тогда, когда соблюдали неписаные правила игры. Как только они отошли от этих правил — их жизнь не стоит ни копейки.