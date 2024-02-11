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Российский командир похвастался "точностью" ракет на примере ударов по жилому дому

11 февраля 2024 18:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российский командир похвастался "точностью" ракет на примере ударов по жилому дому
Тогдашний российский командир ракетного фрегата РФ Игорь Крохмаль. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Тогдашний российский командир ракетного фрегата Игорь Крохмаль в вышедшем еще в 2022 году интервью похвастался тем, что ракеты "Циркон" с его судна "попадали точно в цель". В качестве примера он привел пятиэтажный жилой дом.

Соответствующее видео было опубликовано росСМИ.

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"Мы прицелились в подъезд и если не в этот, то к соседнему точно прилетает", — уверял тогда российский оккупант.

Хвастовство российского командира на весь мир

На такие слова отреагировал украинский нардеп Николай Тищенко. По его словам, "командир-убийца" описывает работу своего фрегата "со знанием дела".

"Командир российского ракетного фрегата похвастался на весь мир, что ракеты из его фрегата попадают точно в цель на примере пятиэтажного жилого дома. Какие же животные…", — написал депутат.

Известно, что такие кадры являются архивными. Интервью обрезали, поэтому в нем сейчас нет упоминания за пятиэтажку. Однако все же в Telegram-каналах публикуется отрывок, где командир приводит в пример жилой дом.

По информации российских СМИ, Игорь Крохмаль умер еще в конце прошлого года из-за "длительной" болезни.

Атаки российских окупантов по Украине

Напомним, Россия обстреляла Харьков 10 февраля, в результате чего погибла целая семья. Спасатели нашли останки младшего ребенка погибшей семьи, однако его не удалось идентифицировать на месте происшествия.

Кроме того, 7 февраля под вражеским огнем оказалось шесть областей Украины. В результате обстрелов РФ есть погибшие и пострадавшие.

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Россия
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