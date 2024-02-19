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Российские школьники будут собирать дроны на уроках труда, — ЦНС

19 февраля 2024 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российские школьники будут собирать дроны на уроках труда, — ЦНС
Дети учатся в школе в классе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики будут финансировать школы для приобретения оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, российских школьников будут приобщать к сбору дронов на уроках.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье, 18 февраля.

Российские школьники будут собирать дроны

"Каждый регион РФ по плану Кремля получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV. При этом, авиамоделирование вскоре станет частью общеобразовательной программы, а сегодняшние школьники в будущем смогут стать конструкторами, пилотами и техниками БпЛА, что используются в войне против Украины", — рассказали в Центре.

В Сопротивлении утверждают, что такая система подготовки работает на перспективу, ведь у России есть планы по странам Балтии, Грузии, Молдовы и Центральноазиатских стран.

На временно оккупированных территориях захватчики призывают украинских детей выбирать учебные заведения в России или участвовать в "программах образовательного и культурного обмена".

Как оккупанты издеваются над детьми

Напомним, что недавно российские захватчики принесли в спорткомплекс в Мелитополе гранатомет. Во время спортивных соревнований детей они нажали на курок. Есть раненые и разрушения.

Также мы сообщали, что россияне на временно оккупированной территории Запорожской области пытаются пополнить отряды Юнармии маленькими украинцами. Детей отбирают начиная с 6 класса.

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