Россияне сосредотачивают войска для наступления на Купянск, — ВСУ

Российский военный. Фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают подтягивать резервы на замену ранее потерянным подразделениям. В частности, войска врага концентрируются на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник прессслужбы восточной группировки войск Илья Евлаш в понедельник, 19 февраля.

Враг концентрирует силы

"Враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны из всех имеющихся видов вооружения, а именно из реактивной артиллерии, также использует авиацию Су-34 и Су-35, применяет КАБ, количество может быть от 1 до 5 единиц. Кроме того, использует также и БпЛА разных типов, включая "Шахеды", — сообщил Евлаш.

Он добавил, что за минувшие сутки россияне нанесли 8 авиационных ударов на Лимано-Купянском направлении. Также они применили дроны-камикадзе.

Тем не менее, украинские воины продолжают обороняться. Защитники Украины ликвидировали или ранили 264 оккупанта и еще уничтожили 26 единиц вражеской техники.

По его словам, на Бахмутском направлении ситуация остается не менее динамичной, где враг провел 512 обстрелов и 7 боевых столкновений. Силы обороны ликвидировали 194 оккупанта и 86 образцов ВВТ, среди которых 70 летательных аппаратов врага, которые удалось приземлить украинским защитникам.

Евлаш подтвердил, что, готовя наступление на Купянск, Россия сосредоточила там большое количество техники и вооружения. В частности, 500 танков, более 650 ББМ, 430 артсистем и более 150 РСЗО.

Ранее мы сообщали, что, по мнению военного, после Авдеевки российские оккупанты, вероятно, готовят наступление еще минимум на трех участках фронта.

Зеленский заявил, что Вооруженные силы вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.