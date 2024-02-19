Росіяни зосереджують війська для наступу на Куп'янськ, — ЗСУ

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують підтягувати резерви на заміну раніше втраченим підрозділам. Зокрема, війська ворога концентруються на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш у понеділок, 19 лютого.

Ворог концентрує сили

"Ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони з усіх наявних видів озброєння, а саме з реактивної артилерії, також використовує авіацію Су-34 та Су-35, застосовує КАБи, кількість може бути від 1 до 5 одиниць. Крім того, використовує також і БпЛА різних типів, включаючи "Шахеди", — повідомив Євлаш.

Він додав, що за минулу добу росіяни завдали 8 авіаційних ударів на Лимано-Куп'янському напрямку. Також вони застосували дрони-камікадзе.

Тим не менш, українські воїни продовжують оборонятися. Захисники України ліквідували або поранили 264 окупанти та ще знищили 26 одиниць ворожої техніки.

За його словами, на Бахмутському напрямку ситуація залишається не менш динамічною, де ворог провів 512 обстрілів та 7 бойових зіткнень. Сили оборони ліквідували 194 окупанта та 86 зразків ОВТ, серед яких 70 літальних апаратів ворога, які вдалося приземлити українським захисникам.

Євлаш підтвердив, що готуючи наступ на Куп’янськ, Росія зосередила там велику кількість техніки та озброєння. Зокрема, 500 танків, понад 650 ББМ, 430 артсистем та понад 150 РСЗО.

Раніше ми повідомляли, що, на думку військового, після Авдіївки російські окупанти, ймовірно, готують наступ ще мінімум на трьох ділянках фронту.

Зеленський заявив, що Збройні сили вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.