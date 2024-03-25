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Россияне снова выпустили ракеты по Украине — куда летят вражеские цели

25 марта 2024 17:36
обновлено: 17:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне снова выпустили ракеты по Украине — куда летят вражеские цели
Полет ракеты. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России снова осуществила запуск ракет в сторону Украины, в результате чего раздается воздушная тревога. Вражеские цели двигаются на Кременчуг и Полтаву.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Россияне снова выпустили ракеты

По информации от ВВС, российские ракеты двигаются на Кременчуг и Полтаву.

Россияне снова выпустили ракеты по Украине - куда летят враждебные цели
Источник: Telegram
Россияне снова выпустили ракеты по Украине - куда летят враждебные цели
Источник: Telegram

По состоянию на 17:41 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Россияне снова выпустили ракеты по Украине - куда летят враждебные цели
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Также сирены звучали в Одессе и Одесской области из-за угрозы применения баллистических ракет.

Кременчуг
Украина
Полтава
воздушная тревога
ракеты

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