Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі

Політ ракети. Фото ілюстративне: УНІАН

Армія Росії знову здійснила запуск ракет в бік України, внаслідок чого лунає повітряна тривога. Ворожі цілі рухаються на Кременчук та Полтаву.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Росіяни знову випустили ракети

За інформацією від ВПС, російські ракети рухаються на Кременчук та Полтаву.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Станом на 17:41, карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше повітряну тривогу було оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.

Також сирени лунали в Одесі та Одеській області внаслідок загрози застосування балістичних ракет.