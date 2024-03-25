Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
25 березня 2024 17:36
оновлено: 17:47
Політ ракети. Фото ілюстративне: УНІАН
Армія Росії знову здійснила запуск ракет в бік України, внаслідок чого лунає повітряна тривога. Ворожі цілі рухаються на Кременчук та Полтаву.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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За інформацією від ВПС, російські ракети рухаються на Кременчук та Полтаву.
Станом на 17:41, карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:
Нагадаємо, раніше повітряну тривогу було оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.
Також сирени лунали в Одесі та Одеській області внаслідок загрози застосування балістичних ракет.
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