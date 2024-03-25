Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі arrow

Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі

25 березня 2024 17:36
оновлено: 17:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
Політ ракети. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії знову здійснила запуск ракет в бік України, внаслідок чого лунає повітряна тривога. Ворожі цілі рухаються на Кременчук та Полтаву.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Росіяни знову випустили ракети

За інформацією від ВПС, російські ракети рухаються на Кременчук та Полтаву.

Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
Джерело: Telegram
Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
Джерело: Telegram

Станом на 17:41, карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Росіяни знову випустили ракети по Україні — куди летять ворожі цілі
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше повітряну тривогу було оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.

Також сирени лунали в Одесі та Одеській області внаслідок загрози застосування балістичних ракет.

Кременчук
Україна
Полтава
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ