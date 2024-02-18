Россияне заявили о сбитии украинского дрона над Воронежем

Украинский дрон. Иллюстративное фото: DW

Губернатор Воронежской области России Александр Гусев вечером 17 февраля заявил об сбитии дрона. Он говорит, что беспилотник был запущен якобы украинскими силами.

Об этом Гусев написал в Telegram.

Атака дрона на РФ 17 февраля

"Очередными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БпЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

В то же время о последствиях атаки дронов пока информации нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 17 февраля российскую территорию обстреляли якобы украинские беспилотники. Враг говорит, что атака произошла при участии 33 дронов самолетного типа.

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