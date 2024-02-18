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Россияне заявили о сбитии украинского дрона над Воронежем

18 февраля 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне заявили о сбитии украинского дрона над Воронежем
Украинский дрон. Иллюстративное фото: DW
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Губернатор Воронежской области России Александр Гусев вечером 17 февраля заявил об сбитии дрона. Он говорит, что беспилотник был запущен якобы украинскими силами.

Об этом Гусев написал в Telegram.

Атака дрона на РФ 17 февраля

"Очередными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен украинский БпЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

В то же время о последствиях атаки дронов пока информации нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 17 февраля российскую территорию обстреляли якобы украинские беспилотники. Враг говорит, что атака произошла при участии 33 дронов самолетного типа.

Также мы писали, что в Москве произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительной информации, горел реконструированный цех, пристроенный к действующему корпусу завода.

Кроме того, в Москве произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

беспилотники
дроны
война в Украине
Россия
атака

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