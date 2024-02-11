Россияне создали пропагандистскую газету на ТОТ Херсонщины

Мужчина читает газету. Фото: freepik.com

Российские захватчики продолжают создавать видимость нормальной жизни на временно оккупированных территориях и продвигать там свои пропагандистские нарративы. Теперь враг прибег к созданию собственной пророссийской газеты на ВОТ Херсонской области, которую издает бесплатно.

Об этом Центр национального сопротивления сообщил в субботу, 10 февраля.

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"Отобрав у людей будущее по прихоти своего диктатора, оккупанты пытаются создать на ВОТ псевдоместные государственные институты по типу: администрации, полиции, судов и медиа", — отметили в Центре.

Там рассказали, поскольку многие местные жители уехали из оккупации, россияне свозят своих рабочих для создания якобы местных структур. Таким образом, враг приложился и к медиа.

"Россияне создали в регионе кучу "местных медиа", прославляющих оккупацию и которые враг активно распространяет. Новой такой газетой стала "Право на выбор", которую россияне начали тиражировать на ТОТ Херсонщины. Макулатуру выдают бесплатно и редактирует ее местная "избирательная комиссия", — рассказывает Сопротивление.

Как российские оккупанты хозяйничают на временно оккупированных территориях

Напомним, что в Центре национального сопротивления рассказали, как российские захватчики готовятся к выборам президента РФ на временно оккупированных территориях. Враг готовит "наблюдателей", которые будут организовывать фальсификации результатов голосования.

Также мы сообщали, что, согласно данным Центра, российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют использовать детей для войны против Украины.

Добавим, что по информации Сопротивления, на временно оккупированных территориях Запорожской области российские власти придумали оператора для управления захваченными украинскими предприятиями под названием "Корпорация развития Запорожской области". Известно, что он будет делать.