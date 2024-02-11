Росіяни створили пропагандистську газету на ТОТ Херсонщини

Чоловік читає газету. Фото: freepik.com

Російські загарбники продовжують створювати видимість нормального життя на тимчасово окупованих територіях та просувати там свої пропагандистські наративи. Тепер ворог вдався до створення власної проросійської газети на ТОТ Херсонської області, яку видає безкоштовно.

Про це Центр національного спротиву повідомив у суботу, 10 лютого.

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Росіяни створили на ТОТ пропагандистську газету

"Відібравши в людей майбутнє через примхи свого диктатора, окупанти намагаються створити на ТОТ псевдо місцеві державні інституції по типу: адміністрації, поліції, судів та медіа", — зазначили в Центрі.

Там розповіли, оскільки чимало місцевих жителів виїхали з окупації, росіяни звозять своїх робітників для створення нібито місцевих структур. Таким чином ворог доклався й до медіа.

"Росіяни створили в регіоні купу "місцевих медіа", які прославляють окупацію та які ворог активно поширює. Новою такою газетою стала "Право на вибір", яку росіяни почали тиражувати на ТОТ Херсонщини. Макулатуру видають безкоштовно й редагує її місцева "виборча комісія", — розповідає Спротив.

Як російські окупанти хазяйнують на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, що в Центрі національного спротиву розповіли, як російські загарбники готуються до виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях. Ворог готує "спостерігачів", які організовуватимуть фальсифікацію результатів голосування.

Також ми повідомляли, що згідно з даними Центру, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях планують використовувати дітей для війни проти України.

Додамо, що за інформацією Спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами під назвою "Корпорація розвитку Запорізької області". Відомо, що він робитиме.