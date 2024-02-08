Россиян заподозрили в использовании Starlink на фронте — соцсети

Система Starlink. Иллюстративное фото: Geeky NG

В сети распространяется информация о том, что Россия начала закупать и использовать на фронте терминалы спутниковой связи Starlink компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Поставки в РФ, вероятно, осуществляются через ОАЭ.

Об этом сообщил украинский военный под никнеймом "Солдат удачи" в соцсети X в четверг, 8 февраля.

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"Ну что, теперь не паритет. И это правда, уже видим их старлинки. Честно, думал они раньше это сделают", — написал он.

По словам пользователя соцсети под никнеймом "Serg", системы Starlink, которые получили российские оккупанты, уже активно используются на временно оккупированных территориях Украины.

Скриншот сообщений из соцсети X

"Поштучно давно возили, а тут вышла инфа, что начали массово завозить активированные. Работают только в Украине (Донбасс — Крым), но делают замену GPS положения", — добавил пользователь соцсети.

Скриншот сообщения из соцсети X

Что такое Starlink и как он помогает на фронте

Starlink — терминалы спутниковой связи от компании Space X. Их активно используют украинские военные на фронте.

Благодаря терминалам военные могут осуществлять координацию, контролировать оперативную обстановку и держать связь в любых условиях.

"В оккупантов в начале вторжения была намного сильнее радиоразведка и средства подавления связи. Они могли довольно легко прослушивать и определять местонахождение наших войск. Ситуация существенно изменилась, когда в Украину начали завозить много разнообразной техники", — рассказывал волонтер и айти-специалист Святослав Потеенко в интервью РБК-Украина.

В Украине установлено около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предложено партнерами, а остальные 100 тысяч были приобретены украинцами за свой счет и ими же оплачиваются.

В конце декабря Украина получила от Польши новую партию Starlink — в страну доставили пять тысяч систем.