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Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины, — омбудсмен

9 февраля 2024 13:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины, — омбудсмен
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Главком
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются ассимилировать украинских детей, заставляя их отречься от украинского языка, культуры и истории. Кроме того, они планируют создать специальные подготовительные лагеря, где детей будут учить воевать против их родной страны.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец написал на своей странице в Telegram в пятницу, 9 февраля.

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Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

оккупанты ассимилируют украинских детей

"Страна-агрессор увлекает наши земли, присваивает наших детей и занимается их подготовкой к боевым действиям. Разжигает ненависть к Родине за войну, которую они сами же принесли в наши дома. Заставляет отречься от родного языка, культуры и истории. "Перевоспитывают" тех, кто идентифицирует себя как украинец", — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметил, что на временно оккупированных территориях идет милитаризация детей. Известно, что в Мелитополе планируют создать первый на ТОТ "Центр юнармейской подготовки". Там детей будут обучать строевой подготовке, работе с БПЛА, будут уроки первой медицинской помощи на поле боя и научат разбираться в средствах, необходимых для восстановления боеспособности при ранении.

"Основа милитаризации — обязательное участие в пропагандистских мероприятиях", — подчеркнул омбудсмен.

Также правозащитник в очередной раз подчеркнул, что милитаризация Россией образования и насадки своей идеологии украинским детям является нарушением норм международного гуманитарного права.

"Это очередное военное преступление РФ, за которое должно быть справедливое наказание!", — резюмировал Лубинец.

Ранее мы сообщали, что в социальных сетях все чаще выкладывают видео "основ военной подготовки" российских детей.

В мариупольских школах вербуют детей в пропагандистское российское "Движение первых". Участие в этой структуре является для старшеклассников оккупированного города принудительным.

война
дети
Украина
оккупанты
Дмитрий Лубинец
омбудсмен

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