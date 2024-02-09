Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України, — омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Главком

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються асимілювати українських дітей, змушуючи їх зректися української мови, культури та історії. Окрім того, вони планують створити спеціальні підготовчі табори, в яких дітей вчитимуть воювати проти їх рідної країни.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець написав на своїй сторінці у Telegram у п`ятницю, 9 лютого.

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Окупанти асимілюють українських дітей

"Країна-агресор захоплює наші землі, привласнює наших дітей і займається їх підготовкою до бойових дій. Розпалює ненависть до Батьківщини за війну, яку вони самі ж принесли у наші домівки. Змушує відректися від рідної мови, культури та історії. "Перевиховують" тих, хто ідентифікує себе як українець", — говориться у повідомленні.

Омбудсмен зазначив, що на тимчасово окупованих територіях триває мілітаризація дітей. Наразі відомо, що у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки". Там дітей навчатимуть стройової підготовки, роботі з БпЛА, надаватимуть уроки першої медичної допомоги на полі бою та навчать розбиратися в засобах, необхідних для відновлення боєздатності при пораненні.

"Основа мілітаризації — обов'язкова участь у пропагандистських заходах", — підкреслив омбудсмен.

Також правозахисник вкотре наголосив, що мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології українським дітям є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Це черговий воєнний злочин РФ за який має бути справедливе покарання!", — резюмував Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що у соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів.

У маріупольських школах вербують дітей до пропагандистського російського "Движения первых". Участь у цій структурі є для старшокласників окупованого міста примусовою.