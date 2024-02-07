РФ вербует наемников из Сирии для войны против Украины — в ГУР рассказали детали схемы
Россия продолжает вербовать наемников среди иностранцев для войны против Украины. В частности, речь идет о гражданах Сирии — их готовят к боевым действиям прямо на территории страны.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 7 февраля.
Россия вербует наемников из Сирии
"Государство-агрессор Россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires", — говорится в сообщении.
Первая партия наемников общим количеством около 1000 человек проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.
После завершения подготовки их доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ. Там они в считанные дни получат российские паспорта и будут мобилизованы в армию окупантов.
Рекрутинг в Сирии россияне реализуют через туристические компании. Сначала сирийцам обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.
"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", — отметили в ГУР.
Напомним, что в Непале директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил о прекращении выдачи гражданам разрешений на работу в России и Украине. Это произошло после того, как 10 непальских солдат погибли во время службы в российской армии.
Также мы писали, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.
Читайте Новини.LIVE!