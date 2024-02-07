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РФ вербует наемников из Сирии для войны против Украины — в ГУР рассказали детали схемы

7 февраля 2024 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ вербует наемников из Сирии для войны против Украины — в ГУР рассказали детали схемы
Сирийские наемники. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия продолжает вербовать наемников среди иностранцев для войны против Украины. В частности, речь идет о гражданах Сирии — их готовят к боевым действиям прямо на территории страны.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в среду, 7 февраля.

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"Государство-агрессор Россия набирает наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires", — говорится в сообщении.

Первая партия наемников общим количеством около 1000 человек проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

После завершения подготовки их доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ. Там они в считанные дни получат российские паспорта и будут мобилизованы в армию окупантов.

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Сириец с паспортом РФ. Фото: ГУР
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Сирийцы получили паспорт РФ. Фото: ГУР

Рекрутинг в Сирии россияне реализуют через туристические компании. Сначала сирийцам обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", — отметили в ГУР.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, что в Непале директор департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети заявил о прекращении выдачи гражданам разрешений на работу в России и Украине. Это произошло после того, как 10 непальских солдат погибли во время службы в российской армии.

Также мы писали, что россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

Сирия
оккупанты
вербовка
война в Украине
Россия

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