Рейд в тыл оккупантов — в Азове показали кадры ликвидации россиян

Российский оккупант в прицеле украинского военного. Фото: скриншот с видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершили успешный рейд в тыл оккупантов. В результате противник был ликвидирован в ближнем бою.

Соответствующее видео показала пресс-служба "Азова" в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Уничтожение оккупанта в ближнем бою

Отмечается, что группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ провела рейд в тыл врага.

"На видео — уникальные кадры ликвидации противника в ближнем бою", — говорится в сообщении.

Другие успехи украинских военных

Недавно украинские десантники уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, а также склад дронов, несколько автомобилей и около десятка оккупантов.

Несколькими днями ранее операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого ударили дронами по командно-наблюдательному посту (КНП) противника и склада с боекомплектом оккупантов.

Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое оккупантов получили ранения.

Всего за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Гвардии наступления показали, как проходит подготовка бойцов бригады НГУ "Буревий". Они тренируются в бронежилетах, чтобы быть готовыми преодолевать какие-либо трудности.