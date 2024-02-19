Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Рейд в тыл оккупантов — в Азове показали кадры ликвидации россиян arrow

Рейд в тыл оккупантов — в Азове показали кадры ликвидации россиян

19 февраля 2024 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рейд в тыл оккупантов — в Азове показали кадры ликвидации россиян
Российский оккупант в прицеле украинского военного. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины совершили успешный рейд в тыл оккупантов. В результате противник был ликвидирован в ближнем бою.

Соответствующее видео показала пресс-служба "Азова" в Telegram в понедельник, 19 февраля. 

Уничтожение оккупанта в ближнем бою

Отмечается, что группа разведки 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ провела рейд в тыл врага.

"На видео — уникальные кадры ликвидации противника в ближнем бою", — говорится в сообщении.

Другие успехи украинских военных

Недавно украинские десантники уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, а также склад дронов, несколько автомобилей и около десятка оккупантов.

Несколькими днями ранее операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого ударили дронами по командно-наблюдательному посту (КНП) противника и склада с боекомплектом оккупантов.

Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое оккупантов получили ранения.

Всего за первый месяц 2024 года бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 танков российских оккупантов. Общая цена вражеской техники — более 300 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Гвардии наступления показали, как проходит подготовка бойцов бригады НГУ "Буревий". Они тренируются в бронежилетах, чтобы быть готовыми преодолевать какие-либо трудности.

россияне
оккупанты
полк "Азов"
дроны
ликвидация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме