Рейд в тил окупантів — в Азові показали кадри ліквідації росіян

Російський окупант в прицілі українського військового. Фото: скриншот з відео

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України здійснили успішний рейд в тил окупантів. В результаті противник був ліквідований в ближньому бою.

Відповідне відео показала пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 19 лютого.

Знищення окупанта в ближньому бою

Зазначається, що група розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога.

"На відео — унікальні кадри ліквідації противника в ближньому бою", — йдеться у повідомленні.

Інші успіхи українських військових

Нещодавно українські десантники знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, а також склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка окупантів.

Декількома днями раніше оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого дронами вдарили по командно-спостережному посту (КСП) противника і складу з боєкомплектом окупантів.

Ворог втратив близько 10 військовослужбовців вбитими, ще двоє окупантів дістали поранення.

Загалом, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше у Гвардії наступу показали, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.