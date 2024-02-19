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Рейд в тил окупантів — в Азові показали кадри ліквідації росіян

19 лютого 2024 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рейд в тил окупантів — в Азові показали кадри ліквідації росіян
Російський окупант в прицілі українського військового. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України здійснили успішний рейд в тил окупантів. В результаті противник був ліквідований в ближньому бою.

Відповідне відео показала пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 19 лютого.  

Знищення окупанта в ближньому бою

Зазначається, що група розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога.

"На відео — унікальні кадри ліквідації противника в ближньому бою", — йдеться у повідомленні. 

Інші успіхи українських військових

Нещодавно українські десантники знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, а також склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка окупантів.

Декількома днями раніше оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого дронами вдарили по командно-спостережному посту (КСП) противника і складу з боєкомплектом окупантів.

Ворог втратив близько 10 військовослужбовців вбитими, ще двоє окупантів дістали поранення.

Загалом, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше у Гвардії наступу показали, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.

росіяни
окупанти
полк "Азов"
дрони
ліквідація
війна в Україні

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