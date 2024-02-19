Рейд в тил окупантів — в Азові показали кадри ліквідації росіян
Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України здійснили успішний рейд в тил окупантів. В результаті противник був ліквідований в ближньому бою.
Відповідне відео показала пресслужба "Азову" у Telegram в понеділок, 19 лютого.
Знищення окупанта в ближньому бою
Зазначається, що група розвідки 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ здійснила рейд в тил ворога.
"На відео — унікальні кадри ліквідації противника в ближньому бою", — йдеться у повідомленні.
Інші успіхи українських військових
Нещодавно українські десантники знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, а також склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка окупантів.
Декількома днями раніше оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого дронами вдарили по командно-спостережному посту (КСП) противника і складу з боєкомплектом окупантів.
Ворог втратив близько 10 військовослужбовців вбитими, ще двоє окупантів дістали поранення.
Загалом, за перший місяць 2024 року бійці Нацгвардії знищили та вивели з ладу 112 танків російських окупантів. Загальна ціна ворожої техніки — понад 300 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше у Гвардії наступу показали, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.
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