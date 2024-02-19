Пропаганда РФ распространяет фейк о "85 процентах поддержки" Путина на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российские пропагандисты врут о том, что 85% населения временно оккупированных территорий Украины поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в понедельник, 19 февраля.

Для чего это нужно российским властям

Специалисты отмечают, что на ВОТ Украины Кремль отправил специальные отряды, чтобы создать видимость поддержки российского диктатора перед президентскими выборами в РФ.

"Их задача — курировать фальсификации и следить за работой "избирательных комиссий". Одна из их задач — до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий, а также предоставить прогноз "поддержки" Путина", — говорится в сообщении.

Поэтому оккупационные "администрации" и российская пропаганда распространяют фейковую информацию о том, что якобы 85% жителей ВОТ поддерживают Путина.

Скриншот сообщения из Telegram SPRAVDI

В ГУР также сообщали о том, что на ВОТ Украины прибыли спецотряды от Кремля. Целью таких действий РФ является усиление давления и активизация мер по имитации "выборов президента РФ".

Напомним, ранее мы писали, что в РФ завершили регистрацию кандидатов на президентские выборы, которые пройдут в марте. В список вошел Путин и еще трое политиков, поддерживающих войну РФ против Украины.