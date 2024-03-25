Пограничники из миномета уничтожили экскаватор, которым пользовались оккупанты

Пограничник готовится к выстрелу миномета. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничникам удалось поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага. Для этого украинские защитники использовали миномет.

Впечатляющие кадры работы минометчиков подразделения показала пресс-служба ГПСУ.

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На опубликованных кадрах видно, что украинские защитники границы используют легкий миномет. Спецтехника была поражена одним ударом.

Момент попадания в экскаватор. Источник: скриншот

Как добавили в ГПСУ, россияне использовали спецмашину для рытья окопов.

Источник: Telegram

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Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры успешного уничтожения российской БМП-2 и личного состава врага в близлежащем блиндаже.

Также защитники границы показали эффектную работу артиллеристов-пограничников в ответ за недавний обстрел Одессы.

Незадолго до этого в Харьковской области бойцы ГНСУ дроном уничтожили российский тепловизионный комплекс наблюдения "Муром".