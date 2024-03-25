Пограничники из миномета уничтожили экскаватор, которым пользовались оккупанты
В Харьковской области пограничникам удалось поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага. Для этого украинские защитники использовали миномет.
Впечатляющие кадры работы минометчиков подразделения показала пресс-служба ГПСУ.
Пограничники уничтожили российскую спецтехнику
На опубликованных кадрах видно, что украинские защитники границы используют легкий миномет. Спецтехника была поражена одним ударом.
Как добавили в ГПСУ, россияне использовали спецмашину для рытья окопов.
Как воюют пограничники — последние новости
Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры успешного уничтожения российской БМП-2 и личного состава врага в близлежащем блиндаже.
Также защитники границы показали эффектную работу артиллеристов-пограничников в ответ за недавний обстрел Одессы.
Незадолго до этого в Харьковской области бойцы ГНСУ дроном уничтожили российский тепловизионный комплекс наблюдения "Муром".
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