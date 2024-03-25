Прикордонники з міномета знищили екскаватор, яким користувалися окупанти

Прикордонник готується до пострілу міномета. Фото: скриншот

На Харківщині прикордонникам вдалося вразити один із захоплених окупантами екскаваторів, який використовувався для риття фортифікаційних споруд ворога. Заради цього українські оборонці використали міномет.

Вражаючі кадри роботи мінометників підрозділу "Сталевий кордон" показала пресслужба ДПСУ.

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На опублікованих кадрах видно, що українські оборонці кордону використовують легкий міномет. Спецтехніку було вражено одним ударом.

Момент враження екскаватора. Джерело: скриншот

Як додали в ДПСУ, росіяни використовували спецмашину для риття окопів.

Джерело: Telegram

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Нагадаємо, раніше українські прикордонники показали кадри успішного знищення російської БМП-2 та особового складу ворога у прилеглому бліндажі.

Також оборонці кордону показали ефектну роботу артилеристів-прикордонників у відповідь за нещодавній обстріл Одеси.

Незадовго до цього на Харківщині бійці ДПСУ дроном знищили російський тепловізійний комплекс спостереження "Муром".