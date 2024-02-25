Президент Украины назвал соотношение сил с армией России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
Соотношение сил с армией РФ
"Соотношение сил с армией РФ сейчас один к семи", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, для того, чтобы оттеснить россиян соотношение сил должно быть один к одному с половиной.
"Стратегически важно не потерять людей", — добавил глава государства.
Напомним, Зеленский ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также глава государства рассказал, передадут ли Киеву ракеты ATACMS на 300 км. По его словам, он находится в позитиве от недавнего ответа партнеров.
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