Президент Украины назвал соотношение сил с армией России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Соотношение сил с армией РФ

"Соотношение сил с армией РФ сейчас один к семи", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, для того, чтобы оттеснить россиян соотношение сил должно быть один к одному с половиной.

"Стратегически важно не потерять людей", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также глава государства рассказал, передадут ли Киеву ракеты ATACMS на 300 км. По его словам, он находится в позитиве от недавнего ответа партнеров.