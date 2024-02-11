Повторные взрывы в Николаеве — вражеский обстрел БпЛА

Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Николаеве 11 февраля раздаются повторно. Ранее местные слышали взрывы в городе около 23:10. Таким образом, продолжается атака врага на юг.

Об этом сообщают соцсети .

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СМИ сообщают, что местные жители слышат повторные взрывы в Николаеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Между тем, воздушная тревога юное прекращает охватывать новые области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:32. СМИ пишут о повторных взрывах в Николаеве. В частности, паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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