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Повторные взрывы в Николаеве — вражеский обстрел БпЛА

11 февраля 2024 00:17
обновлено: 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Николаеве — вражеский обстрел БпЛА
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаеве 11 февраля раздаются повторно. Ранее местные слышали взрывы в городе около 23:10. Таким образом, продолжается атака врага на юг.

Об этом сообщают соцсети .

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СМИ сообщают, что местные жители слышат повторные взрывы в Николаеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Между тем, воздушная тревога юное прекращает охватывать новые области.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:32. СМИ пишут о повторных взрывах в Николаеве. В частности, паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что работают силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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