Повторные взрывы в Николаеве — вражеский обстрел БпЛА
11 февраля 2024 00:17
обновлено: 00:34
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Николаеве 11 февраля раздаются повторно. Ранее местные слышали взрывы в городе около 23:10. Таким образом, продолжается атака врага на юг.
Об этом сообщают соцсети .
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СМИ сообщают, что местные жители слышат повторные взрывы в Николаеве.
Между тем, воздушная тревога юное прекращает охватывать новые области.
Обновлено 00:32. СМИ пишут о повторных взрывах в Николаеве. В частности, паблик "Николаевский Ванек" утверждает, что работают силы ПВО.
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