Очередная опасность для украинцев – воздушная тревога сейчас 12 февраля

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Повторная воздушная тревога в понедельник, 12 февраля, около полуночи распространилась по областям. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские защитники информируют об опасности баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — призывают воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Полтавской,

Харьковской,

Кировоградской,

Донецкой,

Запорожский,

Днепропетровской,

Николаевской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:15. Воздушные силы зафиксировали беспилотники в Кировоградской области, на границе Одесской и Николаевской, а также севере Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:38. "Воздушная тревога в Донецкой области связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении" , - предупреждают украинские бойцы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:00. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в Черкасской и Кировоградской областях, направляющихся на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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