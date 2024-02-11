Очередная опасность для украинцев – воздушная тревога сейчас 12 февраля

Повторная воздушная тревога - о какой опасности предупреждают украинцев
Повторная воздушная тревога в понедельник, 12 февраля, около полуночи распространилась по областям. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 12 февраля
Украинские защитники информируют об опасности баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — призывают воздушные силы.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Кировоградской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Херсонской.
Обновлено 00:15. Воздушные силы зафиксировали беспилотники в Кировоградской области, на границе Одесской и Николаевской, а также севере Николаевской.
Обновлено 00:38. "Воздушная тревога в Донецкой области связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении" , - предупреждают украинские бойцы.
Обновлено 01:00. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в Черкасской и Кировоградской областях, направляющихся на запад.
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