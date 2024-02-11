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Повторная воздушная тревога - о какой опасности предупреждают украинцев

11 февраля 2024 00:00
обновлено: 01:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Очередная опасность для украинцев – воздушная тревога сейчас 12 февраля
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Повторная воздушная тревога в понедельник, 12 февраля, около полуночи распространилась по областям. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 12 февраля

Украинские защитники информируют об опасности баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — призывают воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Кировоградской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Николаевской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине 12 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:15. Воздушные силы зафиксировали беспилотники в Кировоградской области, на границе Одесской и Николаевской, а также севере Николаевской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:38. "Воздушная тревога в Донецкой области связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении" , - предупреждают украинские бойцы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине 12 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:00. Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в Черкасской и Кировоградской областях, направляющихся на запад.

Повторная воздушная тревога - о какой опасности предупреждают украинцев - фото 6
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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