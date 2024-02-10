Повторная воздушная тревога - какая опасность подстерегает украинцев на этот раз
10 февраля 2024 05:48
обновлено: 05:51
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине 10 февраля снова охватила ряд областей, а именно Харьковскую Донецкую и Одесскую области. Это связано с активностью тактической авиации врага на восточном направлении и ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Таким образом, воздушная тревога охватила три области, среди которых Харьковская, Донецкая и Одесская, последняя в опасности из-за "шахедов".
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