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Повторна повітряна тривога — яка небезпека підстерігає українців цього разу

10 лютого 2024 05:48
оновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога — яка небезпека підстерігає українців цього разу
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову охопила низку областей, а саме Харківську Донецьку та Одеську області. Це пов'язано з активністю тактичної авіації ворога на східному напрямку та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі повітряна тривога охопила три області, серед яких Харківська, Донецька та Одеська, остання в небезпеці через "шахеди". 

Мапа повітряної тривоги в Україні 10 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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