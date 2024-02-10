Повторна повітряна тривога — яка небезпека підстерігає українців цього разу
10 лютого 2024 05:48
оновлено: 05:51
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову охопила низку областей, а саме Харківську Донецьку та Одеську області. Це пов'язано з активністю тактичної авіації ворога на східному напрямку та ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Таким чином наразі повітряна тривога охопила три області, серед яких Харківська, Донецька та Одеська, остання в небезпеці через "шахеди".
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