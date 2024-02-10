Повторна повітряна тривога — яка небезпека підстерігає українців цього разу

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні 10 лютого знову охопила низку областей, а саме Харківську Донецьку та Одеську області. Це пов'язано з активністю тактичної авіації ворога на східному напрямку та ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Військові попереджають українців про загрозу застосування авіаційних засобів ураження через активність ворожої тактичної авіації на сході.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином наразі повітряна тривога охопила три області, серед яких Харківська, Донецька та Одеська, остання в небезпеці через "шахеди".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...