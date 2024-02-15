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Повторная воздушная тревога - где есть угроза ракетного удара

15 февраля 2024 01:22
обновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога - где есть угроза ракетного удара
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, объявлена повторно. Опасности охватила Харьковская, Сумская и Полтавская области. Там предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По данным украинских военных, ракетная опасность объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В этих областях раздается воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:25. Воздушные силы сообщают, что угроза ракетного удара распространилась в Донецкую и Днепропетровскую области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская.
Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:32. Защитники предупреждают о ракете, летящей через Сумскую область в направлении Миргорода Полтавской области.

Повторная воздушная тревога - где есть угроза ракетного удара - фото 5
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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