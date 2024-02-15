Повторная воздушная тревога - где есть угроза ракетного удара
Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, объявлена повторно. Опасности охватила Харьковская, Сумская и Полтавская области. Там предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
По данным украинских военных, ракетная опасность объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В этих областях раздается воздушная тревога.
Обновлено 01:25. Воздушные силы сообщают, что угроза ракетного удара распространилась в Донецкую и Днепропетровскую области.
Таким образом "покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская.
Обновлено 01:32. Защитники предупреждают о ракете, летящей через Сумскую область в направлении Миргорода Полтавской области.
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