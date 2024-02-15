Повторная воздушная тревога - где есть угроза ракетного удара

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, объявлена повторно. Опасности охватила Харьковская, Сумская и Полтавская области. Там предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

По данным украинских военных, ракетная опасность объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В этих областях раздается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:25. Воздушные силы сообщают, что угроза ракетного удара распространилась в Донецкую и Днепропетровскую области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:32. Защитники предупреждают о ракете, летящей через Сумскую область в направлении Миргорода Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...