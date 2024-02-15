Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс — когда долетят до пусковых рубежей

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 с крылатыми ракетами. Фото: fishki.net

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают украинцев о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в ночь на 15 февраля. Самолеты поднялись с аэродрома Оленья Мурманской области России.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ)", — сообщают защитники.

По информации украинских военных, ориентировочное время выхода российских самолетов на пусковые рубежи — 04:00.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" обнародовал предыдущие временные рамки предполагаемой атаки Ту-95 мс.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Ночная атака России на Украину 15 февраля

Напомним, что в Украине объявлена воздушная тревога в четверг, 15 февраля, которая длится более двух часов. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности и угрозе баллистики.

Также мы сообщали, что в Харьковской области около полуночи в четверг, 15 февраля, раздавались взрывы.

Добавим, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области в четверг, 15 февраля. В результате обнаружили по меньшей мере одного погибшего.