Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс — когда долетят до пусковых рубежей
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают украинцев о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в ночь на 15 февраля. Самолеты поднялись с аэродрома Оленья Мурманской области России.
Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.
Воздушные силы предупреждают об опасности
"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ)", — сообщают защитники.
По информации украинских военных, ориентировочное время выхода российских самолетов на пусковые рубежи — 04:00.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" обнародовал предыдущие временные рамки предполагаемой атаки Ту-95 мс.
Ночная атака России на Украину 15 февраля
Напомним, что в Украине объявлена воздушная тревога в четверг, 15 февраля, которая длится более двух часов. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности и угрозе баллистики.
Также мы сообщали, что в Харьковской области около полуночи в четверг, 15 февраля, раздавались взрывы.
Добавим, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области в четверг, 15 февраля. В результате обнаружили по меньшей мере одного погибшего.
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