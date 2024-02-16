В Украине объявлена воздушная тревога 16 февраля

Воздушная тревога в Украине — области под угрозой баллистики РФ
Воздушная тревога раздается в половине областей Украины 16 февраля из-за угрозы поражения баллистическим вооружением. Ракеты направляются в Сумскую область.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.
Атака баллистических ракет РФ по Сумщине 16 февраля
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги из-за запуска российскими войсками баллистического вооружения. Как сообщают Воздушные силы, ракеты направлялись в направлении Сумской области.
"Балистика на Сумщине!" — говорится в сообщении.
Также стало известно об обстреле баллистикой. Оккупанты выпустили ракеты из Курской области.
Обновлено 13:50 В Украине завершилась воздушная тревога и в настоящее время области находятся в безопасности.
Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по Сумской области 30 января. В результате попадания по гражданским объектам есть погибшие и раненые.
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