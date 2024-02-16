В Украине объявлена воздушная тревога 16 февраля

Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога раздается в половине областей Украины 16 февраля из-за угрозы поражения баллистическим вооружением. Ракеты направляются в Сумскую область.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Атака баллистических ракет РФ по Сумщине 16 февраля

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги из-за запуска российскими войсками баллистического вооружения. Как сообщают Воздушные силы, ракеты направлялись в направлении Сумской области.

"Балистика на Сумщине!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста ПС ВСУ

Также стало известно об обстреле баллистикой. Оккупанты выпустили ракеты из Курской области.

Скриншот поста ПС ВСУ

Обновлено 13:50 В Украине завершилась воздушная тревога и в настоящее время области находятся в безопасности.

Карта воздушных тревог 16 февраля

Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по Сумской области 30 января. В результате попадания по гражданским объектам есть погибшие и раненые.