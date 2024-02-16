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Воздушная тревога в Украине — области под угрозой баллистики РФ

16 февраля 2024 13:43
обновлено: 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 16 февраля
Российские ракеты в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога раздается в половине областей Украины 16 февраля из-за угрозы поражения баллистическим вооружением. Ракеты направляются в Сумскую область.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Атака баллистических ракет РФ по Сумщине 16 февраля

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги из-за запуска российскими войсками баллистического вооружения. Как сообщают Воздушные силы, ракеты направлялись в направлении Сумской области.

"Балистика на Сумщине!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Также стало известно об обстреле баллистикой. Оккупанты выпустили ракеты из Курской области.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Обновлено 13:50 В Украине завершилась воздушная тревога и в настоящее время области находятся в безопасности.

Карта воздушных тревог 16 февраля
Карта воздушных тревог 16 февраля

Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар по Сумской области 30 января. В результате попадания по гражданским объектам есть погибшие и раненые.

война
Украина
Сумская область
обстрелы
воздушная тревога
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Россия
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