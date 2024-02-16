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Повітряна тривога в Україні — області під загрозою балістики РФ

16 лютого 2024 13:43
оновлено: 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 16 лютого
Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога лунає в половині областей України 16 лютого через загрозу ураження балістичним озброєнням. Ракети прямують на Сумщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.

Атака балістичних ракет РФ по Сумщині 16 лютого

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги через запуск російськими військами балістичного озброєння. Як повідомляють Повітряні сили, ракети прямували в напрямку Сумщини.

"Балістика на Сумщині!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Також стало відомо про обстріл балістикою. Окупанти випустили ракети з Курської області.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Оновлено 13:50 В Україні завершилася повітряна тривога і наразі області перебувають в безпеці.

Мапа повітряних тривог 16 лютого
Мапа повітряних тривог 16 лютого

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару по Сумській області 30 січня. Внаслідок влучання по цивільних об'єктах є загиблі і поранені. 

війна
Україна
Сумська область
обстріли
повітряна тривога
ракети
Росія
атака

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