В Україні оголошено повітряну тривогу 16 лютого

Повітряна тривога в Україні — області під загрозою балістики РФ
Повітряна тривога лунає в половині областей України 16 лютого через загрозу ураження балістичним озброєнням. Ракети прямують на Сумщину.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.
Атака балістичних ракет РФ по Сумщині 16 лютого
В Україні лунає сигнал повітряної тривоги через запуск російськими військами балістичного озброєння. Як повідомляють Повітряні сили, ракети прямували в напрямку Сумщини.
"Балістика на Сумщині!" — йдеться в повідомленні.
Також стало відомо про обстріл балістикою. Окупанти випустили ракети з Курської області.
Оновлено 13:50 В Україні завершилася повітряна тривога і наразі області перебувають в безпеці.
Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару по Сумській області 30 січня. Внаслідок влучання по цивільних об'єктах є загиблі і поранені.
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