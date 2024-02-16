В Україні оголошено повітряну тривогу 16 лютого

Російські ракети в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога лунає в половині областей України 16 лютого через загрозу ураження балістичним озброєнням. Ракети прямують на Сумщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.

Атака балістичних ракет РФ по Сумщині 16 лютого

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги через запуск російськими військами балістичного озброєння. Як повідомляють Повітряні сили, ракети прямували в напрямку Сумщини.

"Балістика на Сумщині!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Також стало відомо про обстріл балістикою. Окупанти випустили ракети з Курської області.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Оновлено 13:50 В Україні завершилася повітряна тривога і наразі області перебувають в безпеці.

Мапа повітряних тривог 16 лютого

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару по Сумській області 30 січня. Внаслідок влучання по цивільних об'єктах є загиблі і поранені.