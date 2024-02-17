Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты и "шахеды"

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине в субботу, 17 февраля, объявлена воздушная тревога. Сейчас вражеские "шахеды" двигаются в сторону Павлограда на Днепропетровщине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Донецкая область — угроза ударных БпЛА! БпЛА типа Shahed в восточной части Донецкой области, в направлении Днепропетровщины (Павлоград)", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Также российская ракета летит в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Обновлено 20:13. Теперь ракета изменила свое направление на Кропивницкий.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что из-за обстрела Запорожья 17 февраля был поврежден один из важных объектов в городе. Раненых нет, однако люди остались без тепла.