Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты и "шахеды"
В Украине в субботу, 17 февраля, объявлена воздушная тревога. Сейчас вражеские "шахеды" двигаются в сторону Павлограда на Днепропетровщине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Донецкая область — угроза ударных БпЛА! БпЛА типа Shahed в восточной части Донецкой области, в направлении Днепропетровщины (Павлоград)", — отметили в сообщении.
Также российская ракета летит в направлении Кривого Рога.
Обновлено 20:13. Теперь ракета изменила свое направление на Кропивницкий.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой.
Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что из-за обстрела Запорожья 17 февраля был поврежден один из важных объектов в городе. Раненых нет, однако люди остались без тепла.
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