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Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты и "шахеды"

17 февраля 2024 20:08
обновлено: 20:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты и "шахеды"
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в субботу, 17 февраля, объявлена воздушная тревога. Сейчас вражеские "шахеды" двигаются в сторону Павлограда на Днепропетровщине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Донецкая область — угроза ударных БпЛА! БпЛА типа Shahed в восточной части Донецкой области, в направлении Днепропетровщины (Павлоград)", — отметили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Также российская ракета летит в направлении Кривого Рога.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Обновлено 20:13. Теперь ракета изменила свое направление на Кропивницкий.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Харькове раздался мощный взрыв. Тогда в городе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что из-за обстрела Запорожья 17 февраля был поврежден один из важных объектов в городе. Раненых нет, однако люди остались без тепла.

Днепропетровская область
ракета
дрон Шахид-136
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