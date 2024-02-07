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Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты

7 февраля 2024 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 7 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Зафиксирована активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты запустили ракету в направлении Миргорода.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Под вражеским ударом оказался также Николаев. В результате обстрела есть раненые, также повреждены более 20 домов.

Также мы писали, что из-за российской атаки часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсуствует у более 20 тысяч абонентов.

война
Украина
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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