Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты

Ракета в небе. Фото: EPA

Воздушную тревогу вечером, 7 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирована активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты запустили ракету в направлении Миргорода.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.

Под вражеским ударом оказался также Николаев. В результате обстрела есть раненые, также повреждены более 20 домов.

Также мы писали, что из-за российской атаки часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсуствует у более 20 тысяч абонентов.