Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты
Воздушную тревогу вечером, 7 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирована активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты запустили ракету в направлении Миргорода.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в среду, 7 февраля, российские оккупанты обстреляли ракетами Украину. Под прицелом находился и Харьков, а именно Слободской район города. В результате обстрела пострадали три человека, информация о погибших пока отсутствует. К тому же в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших возросло до 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли. Также оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Дрогобыче Львовской области. В здании вспыхнул пожар, обошлось без пострадавших.
Под вражеским ударом оказался также Николаев. В результате обстрела есть раненые, также повреждены более 20 домов.
Также мы писали, что из-за российской атаки часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсуствует у более 20 тысяч абонентов.
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