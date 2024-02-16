В Украине раздается воздушная тревога 16 февраля

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 февраля, объявлена из-за пуска Россией баллистических ракет. Воздушное оружие следует в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил.

Повторная воздушная тревога в Украине 16 февраля

В Украине в который раз за день раздаются сигналы воздушной тревоги в нескольких областях. Под угрозой ракетного поражения находится Кривой Рог.

"Ракета на Кривой Рог!" — указали в ВС ВСУ.

Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог 16 февраля

Напомним, 8 февраля в Кривом Роге раздавались взрывы. Россияне применили ракету Х-59 по городу.