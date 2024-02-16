В Украине раздается воздушная тревога 16 февраля

Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой
16 февраля 2024 16:52
обновлено: 16:58
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 февраля, объявлена из-за пуска Россией баллистических ракет. Воздушное оружие следует в направлении Кривого Рога.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил.
Повторная воздушная тревога в Украине 16 февраля
В Украине в который раз за день раздаются сигналы воздушной тревоги в нескольких областях. Под угрозой ракетного поражения находится Кривой Рог.
"Ракета на Кривой Рог!" — указали в ВС ВСУ.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожской;
- Херсонской.
Напомним, 8 февраля в Кривом Роге раздавались взрывы. Россияне применили ракету Х-59 по городу.
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