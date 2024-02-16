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Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой

16 февраля 2024 16:52
обновлено: 16:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 16 февраля
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 16 февраля, объявлена из-за пуска Россией баллистических ракет. Воздушное оружие следует в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил.

Повторная воздушная тревога в Украине 16 февраля

В Украине в который раз за день раздаются сигналы воздушной тревоги в нескольких областях. Под угрозой ракетного поражения находится Кривой Рог.

"Ракета на Кривой Рог!" — указали в ВС ВСУ.

Сриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Запорожской;
  • Херсонской.
Карта воздушных тревог 16 февраля
Карта воздушных тревог 16 февраля

Напомним, 8 февраля в Кривом Роге раздавались взрывы. Россияне применили ракету Х-59 по городу.

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