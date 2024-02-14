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Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики

14 февраля 2024 01:10
обновлено: 01:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога сейчас 14 февраля – где есть угроза баллистики
Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, прозвучала около 01:00 часов в ряде областей. Опасность была объявлена в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 14 февраля

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили военные.

По состоянию на 01.14 в ВС ВСУ акцентировали, что ракетная опасность существует для Херсонской и Николаевской областей.

Угроза баллистики 14 февраля
Угроза баллистики 14 февраля. Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:11 воздушная тревога объявлена в одиннадцати областях. А именно:

  • Херсонская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Черкасская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская.
Воздушная тревога в Украине 14 февраля
Воздушная тревога в Украине 14 февраля. Фото: скриншот

Напомним, враг снизил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

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