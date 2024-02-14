Воздушная тревога сейчас 14 февраля – где есть угроза баллистики

Воздушная тревога в Украине — где есть угроза баллистики
Воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, прозвучала около 01:00 часов в ряде областей. Опасность была объявлена в связи с угрозой применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 14 февраля
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили военные.
По состоянию на 01.14 в ВС ВСУ акцентировали, что ракетная опасность существует для Херсонской и Николаевской областей.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:11 воздушная тревога объявлена в одиннадцати областях. А именно:
- Херсонская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Черкасская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Полтавская,
- Кировоградская.
Напомним, враг снизил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.
Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.
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