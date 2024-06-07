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Воздушная тревога во многих областях Украины — какая угроза

7 июня 2024 01:12
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога во многих областях Украины — какая угроза
Воздушная тревога
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас ночью, 7 июня объявили в 14 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Житомирская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА. Также вылетели вражеские бомбардировщики Ту-95.

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