Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Повітряна тривога в багатьох областях України — яка загроза arrow

Повітряна тривога в багатьох областях України — яка загроза

7 червня 2024 01:12
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога в багатьох областях України — яка загроза
Повітряна тривога
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз уночі, 7 червня оголосили в 14 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Житомирська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Також вилетіли ворожі бомбардувальники Ту-95.

Новина доповнюється

Читайте також:

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня