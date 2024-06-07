Повітряна тривога в багатьох областях України — яка загроза
7 червня 2024 01:12
Повітряна тривога
Повітряну тривогу зараз уночі, 7 червня оголосили в 14 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Житомирська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА. Також вилетіли ворожі бомбардувальники Ту-95.
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