Летят вражеские ракеты - воздушная тревога сейчас 11 февраля

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 12 февраля, охватила южные и восточные области. Речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских военных, есть ракетная опасность в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также Воздушные силы сообщают о ракетном направлении на Павлоград Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога охватила следующие области:

Полтавскую,

Харьковскую,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:13. В ряде регионов раздался отбой воздушной тревоги. Речь идет о Полтавском, Днепропетровском и Запорожском.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:44. Как сообщают военные, БПЛА удалось обнаружить:

в Николаевской области - двигаются по северо-западному курсу;

в Херсонской области – приближаются к Николаевской области;

в Голопристанском районе Херсонской области - двигаются по направлению Николаевщины северо-западным курсом.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:56. Украиной снова распространяется воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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