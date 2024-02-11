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Воздушная тревога распространяется – куда летят вражеские ракеты

11 февраля 2024 23:06
обновлено: 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Летят вражеские ракеты - воздушная тревога сейчас 11 февраля
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 12 февраля, охватила южные и восточные области. Речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 11 февраля

По данным украинских военных, есть ракетная опасность в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также Воздушные силы сообщают о ракетном направлении на Павлоград Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога охватила следующие области:

  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую.
Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:13. В ряде регионов раздался отбой воздушной тревоги. Речь идет о Полтавском, Днепропетровском и Запорожском.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:44. Как сообщают военные, БПЛА удалось обнаружить:

  • в Николаевской области - двигаются по северо-западному курсу;
  • в Херсонской области – приближаются к Николаевской области;
  • в Голопристанском районе Херсонской области - двигаются по направлению Николаевщины северо-западным курсом.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:56. Украиной снова распространяется воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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