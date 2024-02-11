Летят вражеские ракеты - воздушная тревога сейчас 11 февраля

Воздушная тревога распространяется – куда летят вражеские ракеты
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 12 февраля, охватила южные и восточные области. Речь идет о Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 11 февраля
По данным украинских военных, есть ракетная опасность в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Также Воздушные силы сообщают о ракетном направлении на Павлоград Днепропетровской области.
Воздушная тревога охватила следующие области:
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую.
Обновлено 23:13. В ряде регионов раздался отбой воздушной тревоги. Речь идет о Полтавском, Днепропетровском и Запорожском.
Обновлено 23:44. Как сообщают военные, БПЛА удалось обнаружить:
- в Николаевской области - двигаются по северо-западному курсу;
- в Херсонской области – приближаются к Николаевской области;
- в Голопристанском районе Херсонской области - двигаются по направлению Николаевщины северо-западным курсом.
Обновлено 23:56. Украиной снова распространяется воздушная тревога.
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