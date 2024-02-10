Ряд областей "покраснел" сейчас 10 февраля — воздушная тревога

Воздушная тревога поглощает Украину - какие области "покраснели"
Воздушная тревога в Украине 10 февраля повторно обхватывает южные области. Речь идет об "покрасневших" Одесской, Херсонской и Запорожской. Опасность связана с угрозой ударных БПЛА и активностью тактической авиации РФ.
Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога 10 февраля
Украинские военные предупреждают новую группу вражеских беспилотников в сторону Татарбунарского района Одесской области.
Также защитники отметили, что тревога в Херсонской области объявлена из-за активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Таким образом, воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Запорожской областях.
Обновлено 01:15. После отбоя угрозы повсюду, кроме Одесской области, повторно покраснели Днепропетровская и Запорожская.
Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в Измаильском районе Одесщины, а также в акватории Черного моря.
Кроме того, продолжается угроза применения авиационных средств поражения.
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