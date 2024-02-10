Ряд областей "покраснел" сейчас 10 февраля — воздушная тревога

Беспилотник летит в воздухе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине 10 февраля повторно обхватывает южные области. Речь идет об "покрасневших" Одесской, Херсонской и Запорожской. Опасность связана с угрозой ударных БПЛА и активностью тактической авиации РФ.

Об этом сообщает Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога 10 февраля

Украинские военные предупреждают новую группу вражеских беспилотников в сторону Татарбунарского района Одесской области.

Также защитники отметили, что тревога в Херсонской области объявлена из-за активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:15. После отбоя угрозы повсюду, кроме Одесской области, повторно покраснели Днепропетровская и Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждают о беспилотниках в Измаильском районе Одесщины, а также в акватории Черного моря.

Кроме того, продолжается угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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