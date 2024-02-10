Низка областей "почервоніла" зараз 10 лютого — повітряна тривога

Безпілотник летить у повітряному просторі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні 10 лютого повторно охоплює південні області. Йдеться про Одеську, Херсонську й Запорізьку, які "почервоніли". Небезпека пов'язана з загрозою ударних БпЛА та активністю тактичної авіації РФ.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога 10 лютого

Українські військові попереджають про нову групу ворожих безпілотників в бік Татарбунарського району Одеської області.

Також захисники зазначили, що тривога в Херсонській області оголошена через активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:15. Після відбою загрози всюди, окрім Одеської області, повторно "почервоніли" Дніпропетровська та Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили попереджають про безпілотники в Ізмаїльському районі Одещини, а також в акваторії Чорного моря.

Крім того, продовжується загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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