Воздушная тревога подступила к северу - какие области "красные"
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, продолжается. Опасность распространилась еще на несколько областей, в частности Черкасскую и Кировоградскую. Пока вражеские беспилотники хозяйничают на юге, однако угроза для "красных" областей актуальна.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По данным украинских защитников, беспилотники направляются в Николаев, подлетая в город с востока. Тем временем новые группы "шахедов" направляются в сторону Николаевской области из Черного моря.
Воздушная тревога охватила следующие области:
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская.
Обновлено 00:52 . Воздушные силы обновили информацию о размещении беспилотников:
- в Черкасской области направляются на Смелу;
- вдоль границы Николаевской и Одесской областей направляются на северо-запад.
- несколько групп – вдоль границы Николаевской и Херсонской – на Кировоградщину.
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