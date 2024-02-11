Воздушная тревога подступила к северу - какие области "красные"

Беспилотник летит над областями ночью. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 11 февраля, продолжается. Опасность распространилась еще на несколько областей, в частности Черкасскую и Кировоградскую. Пока вражеские беспилотники хозяйничают на юге, однако угроза для "красных" областей актуальна.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По данным украинских защитников, беспилотники направляются в Николаев, подлетая в город с востока. Тем временем новые группы "шахедов" направляются в сторону Николаевской области из Черного моря.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога охватила следующие области:

Черкасскую,

Кировоградская,

Днепропетровске,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:52 . Воздушные силы обновили информацию о размещении беспилотников:

в Черкасской области направляются на Смелу;

вдоль границы Николаевской и Одесской областей направляются на северо-запад.

несколько групп – вдоль границы Николаевской и Херсонской – на Кировоградщину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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